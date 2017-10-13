Выход США из сделки по Ирану усугубит ситуацию, считают в Кремле

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Выход США из ядерной сделки по Ирану усугубит ситуацию с иранским ядерным досье, Тегеран последует примеру Вашингтона, это однозначно нанесет вред атмосфере безопасности и нераспространению во всем мире, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ожидается, что в пятницу президент США Дональд Трамп выступит с "масштабной стратегией" в отношении Ирана. Трамп неоднократно говорил, что подумывает о выходе из ядерной сделки.

"Подобные действия однозначно нанесут вред атмосфере предсказуемости, безопасности, стабильности и нераспространения во всем мире. Это способно серьезно усугубить ситуацию вокруг иранского ядерного досье. Мы знаем уже ответную реакцию Тегерана о том, что Тегеран также покинет это соглашение. Поэтому, безусловно, Россия будет последовательно продолжать позицию, которая неоднократно формулировалась президентом (Владимиром) Путиным, направленную на то, чтобы обеспечить режим решения этой проблемы, режим урегулирования иранского ядерного досье, и режим, который позволит нам предотвратить расползание ядерного оружия", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова будет реакция РФ в случае, если США решат выйти из соглашения.

"В любом случае, конечно, подобные возможные действия американской стороны будут иметь весьма и весьма негативные последствия. Это очевидно", — добавил он.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.