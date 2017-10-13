Речи о "компенсации" Украине за Крым быть не может, заявил Песков

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. О каких-либо компенсациях Украине за Крым не может идти и речи, поскольку ни о какой аннексии говорить нельзя, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник чешский президент Милош Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".

"Вместе с тем, здесь, конечно, нужно сказать, что в юридическом плане ни о какой аннексии, ни в фактологическом, ни юридическом плане, ни о какой аннексии, конечно, говорить нельзя. Это неверно, и, соответственно, не может идти речи ни о какой компенсации. Ибо легитимный орган Крыма — Верховный совет — принял решение о выходе из Украины на фоне переворота, который состоялся, и на фоне угрозы экстремизма, которая развивалась на фоне этого переворота и частично, к сожалению, развивается и до сих пор", — сказал Песков.

"После этого было принято решение о вступлении в РФ, которые было принято Российской Федерацией. Поэтому сама формулировка о том, что подобные действия могут урегулироваться каким-то выкупом, с нашей точки зрения, конечно, не совсем правильны, точнее говоря, совсем неправильны", — добавил пресс-секретарь российского президента.