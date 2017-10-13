В ДНР заявили о двух сбитых украинских беспилотниках с вооружением на борту

ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Два беспилотника украинских силовиков, на которых были установлены взрывные устройства, сбиты за неделю в Донбассе, сообщил журналистам в пятницу заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

"Для корректировки артиллерийского огня украинские силовики используют беспилотные летательные аппараты, также всё чаще отмечаются случаи установки, в кустарных условиях, на них различных боеприпасов. На минувшей неделе военнослужащими ВС ДНР из стрелкового оружия было сбито два таких беспилотника", — сказал Басурин.

По его словам, один из беспилотников взорвался в воздухе, "что свидетельствует об оснащении БПЛА взрывчатыми боеприпасами".

"Представляем вашему вниманию квадрокоптер "Фантом-4", сбитый нашими военнослужащими. Беспилотник нес боевую нагрузку, доказательством чего служит оставшийся фрагмент унифицированного запала ручной гранаты, закрепленный на корпусе квадрокоптера", — добавил Басурин.