В ДНР заявили о двух сбитых украинских беспилотниках с вооружением на борту

ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Два беспилотника украинских силовиков, на которых были установлены взрывные устройства, сбиты за неделю в Донбассе, сообщил журналистам в пятницу заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, один из беспилотников взорвался в воздухе, "что свидетельствует об оснащении БПЛА взрывчатыми боеприпасами".
"Представляем вашему вниманию квадрокоптер "Фантом-4", сбитый нашими военнослужащими. Беспилотник нес боевую нагрузку, доказательством чего служит оставшийся фрагмент унифицированного запала ручной гранаты, закрепленный на корпусе квадрокоптера", — добавил Басурин.