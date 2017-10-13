Планы по ПРО могут создать у США иллюзию безнаказанности, считает Косачев

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Опасность планов по ПРО заключается в создании у США иллюзии безнаказанности, например, при нанесении превентивного массированного удара, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Представитель Минобороны России Александр Емельянов заявил, что наращивание системы ПРО США, количество противоракет которой к 2022 году превысит 1000 единиц, представляет угрозу для российского потенциала ядерного сдерживания и глобальной безопасности. Он также сообщил, что в США приступили к разработке перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара.

"Информация от нашего Минобороны о последствиях создания глобальной ПРО США не является, конечно, откровением. Однако она вполне наглядно и фактологически подтверждает, почему этот глобальный противоракетный проект США создает реальные угрозы стратегической стабильности мира в целом", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его словам, что бы ни утверждали американцы про Иран, но система противоракетной обороны США способна перехватывать российские баллистические ракеты, выступая, тем самым, стратегическим оружием, взламывающим существующий паритет.

"Вкупе с имеющимися на базах ПРО США в Румынии и Польше универсальными пусковыми установками Мк-41, из которых могут осуществляться пуски противоракет и крылатых ракет, уточненные данные нашего Минобороны о возможностях информационно-разведывательных средств американской системы ПРО лишь подтверждают, что изменение партитета и есть истинная цель США", — подчеркнул сенатор.

Опасность здесь даже не в том, что такая цель может быть реально достигнута — разумеется, будут предприняты необходимые меры для совершенствования средств преодоления ПРО, добавил Косачев. "Однако опасность американских планов в том, что они могут на каком-то этапе создать иллюзию безнаказанности в случае нанесения, например, превентивного массированного удара", — отметил парламентарий.

Кроме того, возможно молчаливое согласие с неким "приемлемым" уровнем собственных потерь ради нанесения смертельного удара противнику, о чем не скажут даже своему населению, считает политик. "Это крайне опасно и именно на такие опасности нужно обращать внимание политикам, СМИ и общественности всего мира", — полагает Косачев.

"В частности — нынешним лауреатам нобелевской премии мира Международной компании по отмене ядерного оружия (ICAN), ставящей утопичную цель абсолютного ядерного нуля, но, похоже, не акцентирующей внимание на вполне конкретных угрозах здесь и сейчас. А надо бы. Ибо с нынешней администрации США станется", — заключил глава комитета СФ.