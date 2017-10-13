Планы по ПРО могут создать у США иллюзию безнаказанности, считает Косачев

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Опасность планов по ПРО заключается в создании у США иллюзии безнаказанности, например, при нанесении превентивного массированного удара, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Информация от нашего Минобороны о последствиях создания глобальной ПРО США не является, конечно, откровением. Однако она вполне наглядно и фактологически подтверждает, почему этот глобальный противоракетный проект США создает реальные угрозы стратегической стабильности мира в целом", — написал Косачев на своей странице в Facebook.
По его словам, что бы ни утверждали американцы про Иран, но система противоракетной обороны США способна перехватывать российские баллистические ракеты, выступая, тем самым, стратегическим оружием, взламывающим существующий паритет.
"Вкупе с имеющимися на базах ПРО США в Румынии и Польше универсальными пусковыми установками Мк-41, из которых могут осуществляться пуски противоракет и крылатых ракет, уточненные данные нашего Минобороны о возможностях информационно-разведывательных средств американской системы ПРО лишь подтверждают, что изменение партитета и есть истинная цель США", — подчеркнул сенатор.
Кроме того, возможно молчаливое согласие с неким "приемлемым" уровнем собственных потерь ради нанесения смертельного удара противнику, о чем не скажут даже своему населению, считает политик. "Это крайне опасно и именно на такие опасности нужно обращать внимание политикам, СМИ и общественности всего мира", — полагает Косачев.
"В частности — нынешним лауреатам нобелевской премии мира Международной компании по отмене ядерного оружия (ICAN), ставящей утопичную цель абсолютного ядерного нуля, но, похоже, не акцентирующей внимание на вполне конкретных угрозах здесь и сейчас. А надо бы. Ибо с нынешней администрации США станется", — заключил глава комитета СФ.