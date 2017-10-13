Силовики 240 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Украинские силовики 240 раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 700 мин и снарядов, заявил журналистам в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"Всего за прошедшую неделю противник 240 раз нарушил режим прекращения огня и применил по территории республики 718 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 120 и 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, обстрелам подверглись 25 населенных пунктов ДНР, повреждено 13 домов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.