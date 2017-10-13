Палестина считает решение США выйти из ЮНЕСКО "крайне политическим"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Палестины сожалеет о "невероятно политическом" решении США выйти из ЮНЕСКО, однако считает, что организация сможет пережить такой поступок Соединенных Штатов, заявил РИА Новости представитель министерства.

"Мы сожалеем об этом решении, оно является крайне политическим и направлено на ограничение деятельности организации и ее фокуса на вопросах культуры, образования и наследия. Мы уверены, что организация сможет пережить такое поведение, как и раньше она переживала подобные запугивания", — заявил представитель министерства.

Накануне США заявили о решении выйти из ЮНЕСКО. Страна будет оставаться членом ЮНЕСКО до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя в этой международной организации. Вслед за этим о своем намерении покинуть организацию объявил Израиль. Известия о выходе США и о намерении Израиля поступили в то время, когда в Париже проходит 202-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО.

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