Палестина считает решение США выйти из ЮНЕСКО "крайне политическим"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Палестины сожалеет о "невероятно политическом" решении США выйти из ЮНЕСКО, однако считает, что организация сможет пережить такой поступок Соединенных Штатов, заявил РИА Новости представитель министерства.
Накануне США заявили о решении выйти из ЮНЕСКО. Страна будет оставаться членом ЮНЕСКО до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя в этой международной организации. Вслед за этим о своем намерении покинуть организацию объявил Израиль. Известия о выходе США и о намерении Израиля поступили в то время, когда в Париже проходит 202-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО.
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