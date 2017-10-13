В Афганистане убили более 20 боевиков ИГ* и "Талибана"*, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Силы Афганистана и НАТО ликвидировали 24 боевика террористической организации "Исламское государство"* и радикального движения "Талибан"* в афганской провинции Нангархар, передает в пятницу агентство Пажвак со ссылкой на официальные лица.

Совместные силы Афганистана и НАТО в четверг вечером провели воздушную и наземную операцию в районе Хаска Мина (Haska Mena) на востоке провинции Нангархар, в результате были убиты 15 боевиков ИГ* и еще пять получили ранения, сообщил один из чиновников.

Тем же вечером в другом районе Афганистана в вооруженном столкновении с силами безопасности были убиты еще девять талибов, среди которых, по сообщениям официальных лиц, был командир Амир Шах.

В Афганистане с 1 января 2015 года действует миссия НАТО "Решительная поддержка", главной целью которой является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур. Она пришла на смену боевой операции, проводимой антитеррористической коалицией под командованием США и международными силами по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.