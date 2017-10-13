В Иране заявили о соблюдении СВПД, пока другие страны не нарушат соглашение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Иран останется приверженным международным обязательствам, в том числе Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, до тех пор, пока другие стороны не нарушат соглашение, заявил спикер парламента Ирана Али Лариджани.
Он подчеркнул, что власти США в эти дни обсуждают вопрос о полном отказе от СВПД, что "является показателем хаоса в политической системе этой страны и того, что Америка воспринимает все международные договоренности как игру". "Одной из причин неупорядоченности безопасности на международной арене как раз являются подобные невзвешенные шаги, предпринятые Америкой. (Это) как раз приведет к расширению небезопасности на мировой арене", — подчеркнул спикер парламента Ирана.
Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп, который неоднократно говорил о намерении выйти из ядерного соглашения с Ираном, намерен на этой неделе объявить об аннулировании этого соглашения. В пятницу американский президент выступит с "масштабной стратегией" в отношении Исламской Республики Иран.