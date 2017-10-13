В Иране заявили о соблюдении СВПД, пока другие страны не нарушат соглашение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Иран останется приверженным международным обязательствам, в том числе Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, до тех пор, пока другие стороны не нарушат соглашение, заявил спикер парламента Ирана Али Лариджани.

"Мы останемся приверженными своим международным обязательствам, в том числе совместному всеобъемлющему плану действий, до тех пор, пока противоположные стороны не нарушат соглашение. И это в условиях, когда новое правительство Америки неоднократно нарушало некоторые положения СВПД", — сказал Лариджани на заседании ПА ОДКБ.

Он подчеркнул, что власти США в эти дни обсуждают вопрос о полном отказе от СВПД, что "является показателем хаоса в политической системе этой страны и того, что Америка воспринимает все международные договоренности как игру". "Одной из причин неупорядоченности безопасности на международной арене как раз являются подобные невзвешенные шаги, предпринятые Америкой. (Это) как раз приведет к расширению небезопасности на мировой арене", — подчеркнул спикер парламента Ирана.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп, который неоднократно говорил о намерении выйти из ядерного соглашения с Ираном, намерен на этой неделе объявить об аннулировании этого соглашения. В пятницу американский президент выступит с "масштабной стратегией" в отношении Исламской Республики Иран.