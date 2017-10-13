ДНР обсудит в Минске ситуацию с обстрелами объектов водоснабжения

Представитель Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин. Архивное фото

Представитель Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин. Архивное фото

ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики намерены обсудить на встрече в Минске на следующей неделе вопрос обстрелов насосной станции Южнодонбасского водопровода, сообщил журналистам в пятницу полпред ДНР на переговорах Денис Пушилин.

На прошлой неделе в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков насосной станции Южно-Донбасского водопровода. По их данным, на территорию станции упало четыре мины.

"Проблемы, связанные с водой, весьма острые. Проблемы, которые создают обстрелы, провокации, вызывают обеспокоенность. Эти темы поднимаются каждую встречу, и эта встреча в Минске не будет исключением", — сказал Пушилин, отвечая на вопрос будет ли поднят вопрос обстрелов насосной станции на ближайшем заседании контактной группы.

Южно-Донбасский водопровод подает воду из канала Северский Донец в десятки населенных пунктов Донбасса. По нему вода поступает на Великоанадольскую, Красноармейскую и Донецкую фильтровальные станции. За время боевых действий он неоднократно прекращал работу из-за повреждений и прекращения электроснабжения насосных станций.