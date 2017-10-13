Оливер Стоун поддержал обвиняемого в домогательствах Вайнштейна

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун вступился за обвиняемого в сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которому, по его мнению, сейчас "нелегко".

"Я сторонник того, что следует подождать, пока такое не попадет в суд. Я считаю, что человек не должен быть осужден системой самосуда. Ему сейчас очень нелегко проходить через все это. Он был соперником и я никогда не вел с ним дел. Я слышал ужасные истории обо всех в этом бизнесе. Поэтому я не буду это комментировать", — приводит издание Variety слова Стоуна.

Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, согласно которому Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, домогался женщин, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.

Несколько знаменитых актрис, включая Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли и Кейт Бекинсейл, также сообщили, что в начале своих карьер подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна.

Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера.