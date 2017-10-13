В Кабмине ФРГ прокомментировали соглашение между ФАТХ и ХАМАС

БЕРЛИН, 13 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В правительстве ФРГ приветствуют примирение крупнейших палестинских движений ФАТХ и ХАМАС, и считают, что это будет способствовать реализации концепции "двух государств", заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"От имени правительства хочу сказать, что мы приветствуем достигнутый прогресс в палестинском примирении", — сказал Зайберт, добавив, что переговоры о едином правительстве и назначение даты выборов — это шаги в правильном направлении, и преодоление палестинского разделения способствует реализации "концепции двух государств".

Зайберт добавил, что правительство "приветствует значительную роль в этом успехе", которую сыграли власти Египта.

Крупнейшие палестинские движения ФАТХ и ХАМАС ранее договорились по всем вопросам функционирования правительства национального единства, которое должно приступить к полноценной работе не позже 1 декабря 2017 года. Соответствующее соглашение было подписано в четверг в здании Службы общей разведки Египта представителями палестинских движений.