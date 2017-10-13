СМИ: в день УПА* в Киев будут автобусами свозить националистов

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В День защитника Украины, совпадающий с днем Украинской повстанческой армии*, (14 октября) в Киев свезут националистов со всей страны, пишет издание Strana.ua, ознакомившееся с планами мероприятий в украинских городах на ближайшие выходные.

Принять участие в ежегодном марше призывают сразу несколько националистических партий, в том числе запрещённые в России "Правый сектор" и "Свобода". Националисты собираются "десятками тысяч голосов почтить память украинских воинов".

В других городах подобные марши не планируются, отмечает Strana.ua: всех желающих присоединиться будут привозить автобусами из Запорожья, Львова, Херсона, Днепра и других городов.

Украинская повстанческая армия — вооруженное крыло Организации украинских националистов (ОУН), действовавшее на территории Украины во время Великой отечественной войны с 1943 года. Лидерами группировки были Степан Бандера и Роман Шухевич. Известно, что УПА действовала против советских партизан и сотрудничала с нацистами.

*Организация запрещена на территории России.