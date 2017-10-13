В ДНР считают, что продление закона о Донбассе не решило всех противоречий

ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Продление Киевом действия закона об особом статусе Донбасса вряд ли ускорит политическое урегулирование, оно не решило противоречий и оставило место для дискуссий, считает полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

Закон, которым предлагается на год продлить особый статус Донбасса, вступил в силу 10 октября. Документ был принят Верховной радой в скорректированной президентом редакции. В законе уточняется, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. Представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Ольга Айвазовская позже выразила мнение, что решение продлить особый статус региона было правильным, однако закон не будет действовать.

"Делать предположения относительно конструктивной позиции Киева (в рамках работы политической подгруппы — ред.) было бы не совсем разумно, поскольку этой конструктивной позиции мы не видели очень давно со стороны Украины. Не думаю, что будут резкие движения ", — сказал журналистам Пушилин.

По его словам, закон о продлении действия особого статуса Донбасса на год "оставил поле для дискуссий, но не решил всех противоречий, которые есть между нами с Украиной".

"Если бы не было продления закона об особом статусе, тогда бы не о чем было бы вообще разговаривать с Украиной, и это означало бы выход ее из минских соглашений. Так, по крайней мере, со стороны Украины будет продолжаться имитация", — добавил Пушилин.