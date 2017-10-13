В Берлине сожалеют о решении США и Израиля выйти из ЮНЕСКО

БЕРЛИН, 13 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В Берлине сожалеют о решении США и Израиля выйти из ЮНЕСКО и считают это неверным сигналом, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Накануне США заявили о решении выйти из ЮНЕСКО. Страна будет оставаться членом организации до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя. Вслед за этим о своем намерении покинуть организацию объявил Израиль. Известия о выходе США и о намерении Израиля поступили в то время, когда в Париже проходит 202-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО.

"Мы считаем анонсированный вчера выход США и Израиля из ЮНЕСКО очень прискорбным. С нашей точки зрения, эти заявления подают неверный сигнал. Что касается целей ЮНЕСКО, то организация выступает на международном уровне за мир, понимание… Международная культурная политика играет важную роль в свете того, что во многих вооруженных конфликтах культурные ценности становятся целью", — сказал Зайберт, добавив, что берлин приветствует активную работу ЮНЕСКО.

"Правительство ФРГ критически относится к политизации этой важной работы, которую мы наблюдаем от некоторых членов ЮНЕСКО", — уточнил он.

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