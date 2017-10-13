БЕРЛИН, 13 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В Берлине сожалеют о решении США и Израиля выйти из ЮНЕСКО и считают это неверным сигналом, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Мы считаем анонсированный вчера выход США и Израиля из ЮНЕСКО очень прискорбным. С нашей точки зрения, эти заявления подают неверный сигнал. Что касается целей ЮНЕСКО, то организация выступает на международном уровне за мир, понимание… Международная культурная политика играет важную роль в свете того, что во многих вооруженных конфликтах культурные ценности становятся целью", — сказал Зайберт, добавив, что берлин приветствует активную работу ЮНЕСКО.
"Правительство ФРГ критически относится к политизации этой важной работы, которую мы наблюдаем от некоторых членов ЮНЕСКО", — уточнил он.
Подробнее о ЮНЕСКО читайте в справке РИА Новости >>