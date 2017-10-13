Атомная подлодка США с "Томагавками" на борту вошла в южнокорейский порт

ТОКИО, 13 окт — РИА Новости. Американская атомная подводная лодка "Мичиган" с управляемыми ракетами на борту вошла в пятницу в южнокорейский порт Пусан, сообщили размещенные в Южной Корее военно-морские силы США на официальной странице в Facebook.

"Военно-морские силы США в Южной Корее и южнокорейский флот приветствовали прибытие в Южную Корею подводной лодки "Мичиган" класса "Огайо" с управляемыми ракетами на борту", — сообщило командование.

Подлодка вошла в порт Пусан в рамках планового развертывания своей миссии на западе Тихого океана. Она оснащена 150 тактическими ракетами "Томагавк" и считается одной из крупнейших в мире. Военные США утверждают, что ракеты на подлодке в случае необходимости обеспечат точное поражение целей на территории Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что в Японском море США и Южная Корея вскоре начинают совместные военные учения с участием авианосца "Рональд Рейган".