Юнкер: независимость Каталонии может подтолкнуть к отделению другие регионы

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ему не нравится, что Каталония хочет стать независимой от Испании, так как это может подтолкнуть к независимости и другие регионы.

"Если Каталония хочет стать независимой, затем другие люди захотят того же, мне это не нравится", — заявил Юнкер в университете Люксембурга, его выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии. Он добавил, что в связи с этой тенденцией управление ЕС может стать сложнее.

Также Юнкер заявил, что обеспокоен ситуацией в Каталонии, но добавил, что "никто ни в кого не стреляет… по крайней мере, пока".

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%.

Конституционный суд Испании заморозил проведение каталонского референдума еще до его начала. Тем не менее, выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

На экстренном заседании 11 октября Совет министров Испании принял решение направить запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость.