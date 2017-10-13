Спикер иранского парламента: санкции не помогли продвижению политики США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. США, введя санкции против Ирана и России, не смогли получить что-либо для оказания влияния и продвижения своей политики, заявил спикер парламента Ирана Али Лариджани.

"Я думаю, в прошлом, когда американцы ввели санкции против Ирана и России, они не смогли этим что-то получить для оказания влияния и продвижения своей политики. Самое главное, Иран и Россия с учётом тех согласований, координации своих действий играют очень большую роль в стабильности в регионе и ведут решительную борьбу против терроризма. И вы видите влияние этого сотрудничества в Ираке и в Сирии. И мы этот путь продолжим", — сказал Ларджани журналистам.

Спикер меджлиса (парламента) Ирана приехали в Петербург, где проходят мероприятия Парламентской ассамблеи ОДКБ и Межпарламентского союза. Лариджани уже встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Пришедшая в 2017 году новая администрация США неоднократно обвиняла Иран в спонсировании терроризма и дестабилизирующих действиях в регионе. Кроме того, американский президент неоднократно говорил, что подумывает о выходе из сделки по ядерной программе.

Как сообщили ранее в Белом доме, на этой неделе Трамп объявит "всеобъемлющую стратегию" по Ирану, а также скажет, сертифицируют ли США выполнение Тегераном договоренностей по ядерной программе. Если же США не сертифицируют выполнение договоренностей Тегераном, то начнется процесс рассмотрения конгрессом возврата санкций против их страны.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что подумывает о выходе из сделки, при этом все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.