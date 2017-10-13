Спикер иранского парламента: санкции не помогли продвижению политики США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. США, введя санкции против Ирана и России, не смогли получить что-либо для оказания влияния и продвижения своей политики, заявил спикер парламента Ирана Али Лариджани.
Спикер меджлиса (парламента) Ирана приехали в Петербург, где проходят мероприятия Парламентской ассамблеи ОДКБ и Межпарламентского союза. Лариджани уже встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Как сообщили ранее в Белом доме, на этой неделе Трамп объявит "всеобъемлющую стратегию" по Ирану, а также скажет, сертифицируют ли США выполнение Тегераном договоренностей по ядерной программе. Если же США не сертифицируют выполнение договоренностей Тегераном, то начнется процесс рассмотрения конгрессом возврата санкций против их страны.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.
Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.