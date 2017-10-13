"Тайная миссия" атомных подлодок США в корейских водах

Андрей Ольферт, для РИА Новости

Ударная атомная подлодка ВМС США "Мичиган" в пятницу прибыла в южнокорейский порт Пусан и готова принять участие в крупнейших за последнее время американо-южнокорейских учениях, которые начнутся на следующей неделе. Основную роль в них будет играть авианосная ударная группа ВМС США, которая вместе с южнокорейскими эсминцами, оснащенными системой "Иджис", отработает перехват баллистических ракет КНДР. Однако участие в этих учениях атомных субмарин может говорить и о более серьезных намерениях союзников.

Не успели южнокорейские СМИ 11 октября раструбить о том, что на главной военно-морской базе "Чинхэ" на юге страны еще с прошлой субботы находилась американская атомная подводная лодка Tucson ("Тусон") SSN-770, как стало известно, что она в тот же день ушла в море в неизвестном направлении. Это, в свою очередь, породило множество предположений о ее "тайной миссии" и дальнейших действиях США в корейских водах.

По словам источника в Минобороны Южной Кореи, которого цитирует агентство Рёнхап, американская сторона не уточнила, куда дальше направится субмарина. Известно лишь, что в Чинхэ она пополнила необходимые экипажу запасы и сразу покинула порт. Однако официального сообщения об этом не последовало.

Подводные лодки США заходят в южнокорейские порты на регулярной основе, и, как отмечает источник Рёнхап, целью таких визитов могут быть как простое пополнение запасов, так и участие в индивидуальных и совместных учениях, поэтому США редко раскрывают даты их прибытия и отбытия день в день. К тому же бывают и "незапланированные" заходы, поэтому подобная информация обнародуется уже после завершения их миссий.

Впрочем, запоздалое сообщение Тихоокеанского командования Вооруженных сил США о заходе "Тусон" на базу южнокорейских ВМФ заинтриговало местных наблюдателей не самим фактом нахождения американской подлодки в корейских водах, а тем, что теперь их там будет сразу две, что происходит крайне редко. Сегодня утром на военно-морскую базу в Пусане прибыла другая атомная субмарина Michigan ("Мичиган") SSGN 727, которая также зайдет в порт лишь на пару дней и выйдет в море непосредственно перед прибытием к корейским берегам американского авианосца Ronald Reagan ("Рональд Рейган") CVN-76.

Согласно последним данным, "Тусон" сейчас находится в акватории Японского моря, поэтому, вполне возможно, она присоединится к американо-южнокорейским учениям, которые пройдут на следующей неделе у берегов КНДР.

Последний раз США задействовали сразу две АПЛ в апреле-мае этого года, когда во время очередного пика напряженности в Пусан сначала зашла подлодка "Мичиган", а спустя некоторое время в разговоре с филиппинским президентом Дональд Трамп проговорился, что в корейских водах курсируют даже две атомных субмарины. Однако с тех пор ситуация значительно обострилась, и нельзя исключать, что на этот раз такое скопление стратегических вооружений США не будет использовано для начала военной операции против Северной Кореи.

Как отмечают южнокорейские эксперты, участвующие в нынешних учениях атомные подлодки используются не только для охраны авианосцев, но и для заброса на вражескую территорию диверсионно-разведывательных групп. Атомные подводные лодки "Тусон" являются одними из самых маневренных и малозаметных в мире. Кроме того, они несут на борту 24 крылатых ракеты "Томагавк", способные наносить точечные удары по вражеским объектам с расстояния до трех тысяч километров. В свою очередь, подлодки "Мичиган" имеют до 154 таких ракет, а при необходимости могут оснащаться и тактическим ядерным оружием.

Пока что Пхеньян, несмотря на грозные обещания сбивать американские самолеты даже в международном воздушном пространстве, никак не реагировал на учебные бомбометания стратегической авиации США у своих границ. Однако провокационная концентрация сил неприятеля может подтолкнуть КНДР к ответным демонстрационным акциям как в воздухе, так и на море. И в этом случае "тайная миссия" американских подлодок может быстро стать "явной".