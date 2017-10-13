РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Тайная миссия" атомных подлодок США в корейских водах

13:4413.10.2017
0520
© AFP 2017 / Yonhap Американская подводная лодка USS Michigan в южнокорейском порту Пусан 13 октября 2017Американская подводная лодка USS Michigan в южнокорейском порту Пусан 13 октября 2017
© AFP 2017 / Yonhap

Андрей Ольферт, для РИА Новости

Ударная атомная подлодка ВМС США "Мичиган" в пятницу прибыла в южнокорейский порт Пусан и готова принять участие в крупнейших за последнее время американо-южнокорейских учениях, которые начнутся на следующей неделе. Основную роль в них будет играть авианосная ударная группа ВМС США, которая вместе с южнокорейскими эсминцами, оснащенными системой "Иджис", отработает перехват баллистических ракет КНДР. Однако участие в этих учениях атомных субмарин может говорить и о более серьезных намерениях союзников.

Самолет ВВС США на военнной авиабазе Андерсен на острове Гуам
© AP Photo / Koji Ueda
Длинные руки Пентагона. Самые важные зарубежные военные базы США
Не успели южнокорейские СМИ 11 октября раструбить о том, что на главной военно-морской базе "Чинхэ" на юге страны еще с прошлой субботы находилась американская атомная подводная лодка Tucson ("Тусон") SSN-770, как стало известно, что она в тот же день ушла в море в неизвестном направлении. Это, в свою очередь, породило множество предположений о ее "тайной миссии" и дальнейших действиях США в корейских водах.

По словам источника в Минобороны Южной Кореи, которого цитирует агентство Рёнхап, американская сторона не уточнила, куда дальше направится субмарина. Известно лишь, что в Чинхэ она пополнила необходимые экипажу запасы и сразу покинула порт. Однако официального сообщения об этом не последовало.

Подводные лодки США заходят в южнокорейские порты на регулярной основе, и, как отмечает источник Рёнхап, целью таких визитов могут быть как простое пополнение запасов, так и участие в индивидуальных и совместных учениях, поэтому США редко раскрывают даты их прибытия и отбытия день в день. К тому же бывают и "незапланированные" заходы, поэтому подобная информация обнародуется уже после завершения их миссий.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КНДР за два года будет готова нанести ядерный удар в АТР, заявил эксперт

Впрочем, запоздалое сообщение Тихоокеанского командования Вооруженных сил США о заходе "Тусон" на базу южнокорейских ВМФ заинтриговало местных наблюдателей не самим фактом нахождения американской подлодки в корейских водах, а тем, что теперь их там будет сразу две, что происходит крайне редко. Сегодня утром на военно-морскую базу в Пусане прибыла другая атомная субмарина Michigan ("Мичиган") SSGN 727, которая также зайдет в порт лишь на пару дней и выйдет в море непосредственно перед прибытием к корейским берегам американского авианосца Ronald Reagan ("Рональд Рейган") CVN-76.

Согласно последним данным, "Тусон" сейчас находится в акватории Японского моря, поэтому, вполне возможно, она присоединится к американо-южнокорейским учениям, которые пройдут на следующей неделе у берегов КНДР.

Последний раз США задействовали сразу две АПЛ в апреле-мае этого года, когда во время очередного пика напряженности в Пусан сначала зашла подлодка "Мичиган", а спустя некоторое время в разговоре с филиппинским президентом Дональд Трамп проговорился, что в корейских водах курсируют даже две атомных субмарины. Однако с тех пор ситуация значительно обострилась, и нельзя исключать, что на этот раз такое скопление стратегических вооружений США не будет использовано для начала военной операции против Северной Кореи.

Американская подводная лодка USS Michigan
© AP Photo / Jun Dumaguing
Эксперт: ситуация с противостоянием США и КНДР становится трагикомичной
Как отмечают южнокорейские эксперты, участвующие в нынешних учениях атомные подлодки используются не только для охраны авианосцев, но и для заброса на вражескую территорию диверсионно-разведывательных групп. Атомные подводные лодки "Тусон" являются одними из самых маневренных и малозаметных в мире. Кроме того, они несут на борту 24 крылатых ракеты "Томагавк", способные наносить точечные удары по вражеским объектам с расстояния до трех тысяч километров. В свою очередь, подлодки "Мичиган" имеют до 154 таких ракет, а при необходимости могут оснащаться и тактическим ядерным оружием.

Пока что Пхеньян, несмотря на грозные обещания сбивать американские самолеты даже в международном воздушном пространстве, никак не реагировал на учебные бомбометания стратегической авиации США у своих границ. Однако провокационная концентрация сил неприятеля может подтолкнуть КНДР к ответным демонстрационным акциям как в воздухе, так и на море. И в этом случае "тайная миссия" американских подлодок может быстро стать "явной".

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена