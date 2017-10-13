"Тайная миссия" атомных подлодок США в корейских водах

Андрей Ольферт, для РИА Новости
Ударная атомная подлодка ВМС США "Мичиган" в пятницу прибыла в южнокорейский порт Пусан и готова принять участие в крупнейших за последнее время американо-южнокорейских учениях, которые начнутся на следующей неделе. Основную роль в них будет играть авианосная ударная группа ВМС США, которая вместе с южнокорейскими эсминцами, оснащенными системой "Иджис", отработает перехват баллистических ракет КНДР. Однако участие в этих учениях атомных субмарин может говорить и о более серьезных намерениях союзников.
По словам источника в Минобороны Южной Кореи, которого цитирует агентство Рёнхап, американская сторона не уточнила, куда дальше направится субмарина. Известно лишь, что в Чинхэ она пополнила необходимые экипажу запасы и сразу покинула порт. Однако официального сообщения об этом не последовало.
Подводные лодки США заходят в южнокорейские порты на регулярной основе, и, как отмечает источник Рёнхап, целью таких визитов могут быть как простое пополнение запасов, так и участие в индивидуальных и совместных учениях, поэтому США редко раскрывают даты их прибытия и отбытия день в день. К тому же бывают и "незапланированные" заходы, поэтому подобная информация обнародуется уже после завершения их миссий.
Впрочем, запоздалое сообщение Тихоокеанского командования Вооруженных сил США о заходе "Тусон" на базу южнокорейских ВМФ заинтриговало местных наблюдателей не самим фактом нахождения американской подлодки в корейских водах, а тем, что теперь их там будет сразу две, что происходит крайне редко. Сегодня утром на военно-морскую базу в Пусане прибыла другая атомная субмарина Michigan ("Мичиган") SSGN 727, которая также зайдет в порт лишь на пару дней и выйдет в море непосредственно перед прибытием к корейским берегам американского авианосца Ronald Reagan ("Рональд Рейган") CVN-76.
토마호크 미사일 150여발 실은 미 핵추진 잠수함 부산 입항 https://t.co/vy2iaDDVYw #미시간호 pic.twitter.com/3Mkk7VA0kq— 연합뉴스 (@yonhaptweet) 13 октября 2017 г.
Согласно последним данным, "Тусон" сейчас находится в акватории Японского моря, поэтому, вполне возможно, она присоединится к американо-южнокорейским учениям, которые пройдут на следующей неделе у берегов КНДР.
Последний раз США задействовали сразу две АПЛ в апреле-мае этого года, когда во время очередного пика напряженности в Пусан сначала зашла подлодка "Мичиган", а спустя некоторое время в разговоре с филиппинским президентом Дональд Трамп проговорился, что в корейских водах курсируют даже две атомных субмарины. Однако с тех пор ситуация значительно обострилась, и нельзя исключать, что на этот раз такое скопление стратегических вооружений США не будет использовано для начала военной операции против Северной Кореи.
Пока что Пхеньян, несмотря на грозные обещания сбивать американские самолеты даже в международном воздушном пространстве, никак не реагировал на учебные бомбометания стратегической авиации США у своих границ. Однако провокационная концентрация сил неприятеля может подтолкнуть КНДР к ответным демонстрационным акциям как в воздухе, так и на море. И в этом случае "тайная миссия" американских подлодок может быстро стать "явной".