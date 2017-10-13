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Покемоны атакуют: в США боятся вмешательства даже из компьютерных игр

12:5213.10.2017
(обновлено: 12:55 13.10.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИгровое приложение Pokemon Go от компании Nintendo. Архивное фотоИгровое приложение Pokemon Go от компании Nintendo. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Мастерство и изобретательность российских хакеров, похоже, не знает границ: по версии телеканала CNN, Дональд Трамп стал президентом США не только благодаря покупке российскими ботами политической рекламы в социальной сети Facebook, но и с помощью… покемонов.

Игровое приложение Pokemon Go. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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CNN заявил о "вмешательстве" России в дела США при помощи Pokemon GO‍
И это не шутка: журналисты утверждают, что Россия предприняла попытку "повлиять на ситуацию в США" на площадке популярной мобильной игры Pokemon Go, в которой пользователи, перемещаясь в реальном мире, "ловят" виртуальных существ. По информации телеканала, речь идет о кампании Don"t Shoot Us ("Не стреляйте в нас"), аккаунты которой были зарегистрированы в социальных сетях. Сообщается, что организаторы кампании использовали данные платформы для освещения многочисленных случаев полицейского насилия против афроамериканцев.

Телеканал пояснил, что все видеоролики кампании на YouTube ссылались на сайт donotshoot.us, зарегистрированный в Иллинойсе. В свою очередь, ссылки с этого сайта вели на аккаунт в Tumblr, а тот в июле 2016 года объявил соревнование по игре Pokemon Go. Участников соревнования направляли к местам инцидентов, связанных с полицейским насилием, а также предлагали называть своих покемонов именами погибших афроамериканцев. В частности, материал, объявивший о соревновании, представил покемона по имени Эрик Гарнер — чернокожего жителя Нью-Йорка, погибшего при задержании полицией.

При чем здесь, казалось бы, Россия? У CNN есть "доказательства" ее причастности к этому так называемому "Покемонгейту" (по аналогии с Уотергейтом — политическом скандале, который привел к отставке тогдашнего президента США Ричарда Никсона): по его версии, аккаунт кампании в Facebook был связан с Internet Research Agency, которое телеканал называет "прокремлевской" структурой.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Управляемые покемоны

В Москве к подобным обвинениям отнеслись снисходительно. "Исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов. Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские … и управляемые ими покемоны", — написала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Захарова ответила на обвинения во "влиянии" РФ на США через Pokemon Go
CNN, по словам сенатора Алексея Пушкова, "уже не раз ловили на фейковых новостях". "Им всюду мерещились агенты и шпионы. Теперь там занялись другим — ловят вредоносных покемонов", — написал он в Twitter.

По мнению политика, телеканалу "надо заняться расовой враждой в США, где полиция отстреливает темнокожих граждан, а не сходить с ума из-за псевдодиверсий с покемонами".

Все тщетно

Со времени проведения президентских выборов в Соединенных Штатов прошел уже почти год, но тема "вмешательства" в них России обрастает все новыми "подробностями". Соцсеть Facebook ранее заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки.

Исполнительный директор компании Шерил Сандберг рассказала, что Facebook опубликует данные о том, на кого была нацелена "российская реклама", после того, как она станет достоянием общественности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Игровое приложение Pokemon Go от компании Nintendo
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Политолог о "влиянии" РФ через Pokemon Go: США хотят оправдать свои неудачи
Страх перед "рукой Кремля" дошел и до Голливуда: в сентябре знаменитый американский киноактер Морган Фримен обвинил Россию в фактическом нападении на Соединенные Штаты. Сам он, кстати, в свое время снялся в роли президента США — в кинокартине "Столкновение с бездной". Позднее актер сыграл Бога в фильме "Брюс всемогущий", где подарил герою Джима Керри неограниченную силу. Теперь, похоже, этим всемогуществом Фримен наделил и российских хакеров.

Тем не менее, на западных обывателей эти уловки американского истеблишмента, похоже, не особенно действуют: более 40% жителей Франции, Германии и Польши уверены во вмешательстве США, а отнюдь не России, в выборы в других странах. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного французской социологической компанией IFop по заказу Sputnik.Мнения.

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