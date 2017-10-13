Швыдкой назвал выход США из ЮНЕСКО политическим демаршем

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Выход США из ЮНЕСКО — финансовая потеря для организации, но не стоит преувеличивать значение этого шага, это своего рода политический демарш, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Американцы не первый раз выходят из ЮНЕСКО. В 2011 году, когда в ЮНЕСКО приняли Палестину, они (США) приостановили выплату взносов. Для ЮНЕСКО это потеря, прежде всего финансовая потеря, но надо понимать, что для американской культуры тоже есть определенная потеря. Я бы не преувеличивал значение это шага, это своего рода политический демарш, но и не приуменьшал", — сказал Швыдкой.
В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия Палестины в ее ряды на правах полноправного члена. Примеру США последовал Израиль. В результате международная организация лишилась 22% своего финансирования.