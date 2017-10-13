США обвинили КСИР в вооружении Асада и подрыве борьбы с ИГ*

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. США обвиняют Корпус стражей исламской революции (КСИР) в вооружении правительства Башара Асада в Сирии и подрыве борьбы с ИГ*, говорится в справочном материале Белого дома, поступившем в РИА Новости.

"Цель КСИР — подрыв международного порядка. Власть и влияние ИРГК со временем выросли…. трудно найти конфликт на Ближнем Востоке, которого не коснулся КСИР. КСИР вооружал Башара Асада, руководил расстрелом его собственного народа в Сирии и цинично потворствовал использованию химического оружия", — заявили в Белом доме.

В документе отмечается, что КСИР также "пытался подорвать борьбу против ИГ* с помощью влияния боевиков в Ираке". Администрация также обвинила КСИР в "угрозе совершения террористических актов" в США.

"Наши партнеры по международному сообществу согласны с нами, что безрассудное поведение КСИР угрожает международному миру и безопасности. Они согласны с тем, что КСИР занимается коррупционной экономической практикой, которая эксплуатирует иранский народ и подавляет внутреннее несогласие, права человека и экономическое процветание Ирана. По всем этим причинам мы хотим сотрудничать с нашими партнерами, чтобы ограничить (действия) этой опасной организации в интересах международного мира и безопасности, региональной стабильности и иранского народа", — следует из сообщения Белого дома.

Ранее глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Али Джафари заявил, что возможное принятие новых ограничительных мер в отношении Ирана будет практически означать выход США из соглашения по иранской ядерной программе. По его словам, новые санкции со стороны Вашингтона приведут к тому, что "навсегда исчезнет возможность" дальнейшего взаимодействия двух стран.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.