В МИД КНР сообщили о продолжении работы в ЮНЕСКО, несмотря на выход США

ПЕКИН, 13 окт – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай продолжит активно участвовать в работе ЮНЕСКО и поддерживать организацию, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя решение США выйти из организации и последовавшее за ним заявление Израиля.

Накануне США заявили о решении выйти из ЮНЕСКО. Страна будет оставаться членом ЮНЕСКО до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя в этой международной организации. Вслед за этим о своем намерении покинуть организацию объявил Израиль. Известия о выходе США и о намерении Израиля поступили в то время, когда в Париже проходит 202-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО.

"Мы обратили внимание на соответствующие заявления. Целями ЮНЕСКО является продвижение международного сотрудничества в сфере образования, науки и культуры, межцивилизационного взаимопонимания и защиты международного мира. Китайская сторона надеется на то, что все страны смогут внести свой вклад в это дело. Китайская сторона и дальше продолжит активно участвовать в работе ЮНЕСКО, а также поддерживать работу организации", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства не стала комментировать сообщения о том, что Китай снял свою кандидатуру на пост генерального директора ЮНЕСКО. О том, что Китай и Ливан в преддверии четвертого тура выборов генерального директора ЮНЕСКО сняли свои кандидатуры, ранее сообщил РИА Новости источник в организации.

"Что касается выборов генерального директора ЮНЕСКО, китайская сторона всегда придавала важное значение месту и работе этой организации. Мы выступаем за то, чтобы организация в соответствии с существующими правилами избрала нового директора, под руководством которого ЮНЕСКО внесла бы еще больший вклад в дело защиты международного мира, а также устойчивого развития", — заявила Хуа Чуньин, уклонившись от ответа на вопрос.

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