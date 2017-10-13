В МИД КНР сообщили о продолжении работы в ЮНЕСКО, несмотря на выход США

ПЕКИН, 13 окт – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай продолжит активно участвовать в работе ЮНЕСКО и поддерживать организацию, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя решение США выйти из организации и последовавшее за ним заявление Израиля.
"Мы обратили внимание на соответствующие заявления. Целями ЮНЕСКО является продвижение международного сотрудничества в сфере образования, науки и культуры, межцивилизационного взаимопонимания и защиты международного мира. Китайская сторона надеется на то, что все страны смогут внести свой вклад в это дело. Китайская сторона и дальше продолжит активно участвовать в работе ЮНЕСКО, а также поддерживать работу организации", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.
"Что касается выборов генерального директора ЮНЕСКО, китайская сторона всегда придавала важное значение месту и работе этой организации. Мы выступаем за то, чтобы организация в соответствии с существующими правилами избрала нового директора, под руководством которого ЮНЕСКО внесла бы еще больший вклад в дело защиты международного мира, а также устойчивого развития", — заявила Хуа Чуньин, уклонившись от ответа на вопрос.
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