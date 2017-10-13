Суд в Южной Корее продлил на полгода содержание под стражей экс-президента

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Суд Сеула постановил продлить на полгода срок содержания под стражей экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, отстраненной от власти по импичменту из-за крупного коррупционного скандала, сообщает агентство Ренхап.
Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.
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