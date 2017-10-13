Сотням свиней пришлось вплавь спасаться от наводнения во Вьетнаме

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Во Вьетнаме в результате наводнения затопило свиноводческую ферму в районе Тханьхоа. В сеть попало видео, на котором животные отчаянно пытаются удержаться над водой.

Всего удалось спасти только 100 свиней, остальные – около 4000 голов – погибли.

Как сообщает Zing.vn, вода поднималась настолько быстро, что спасти всех животных просто не получилось. Тела погибших свиней уничтожат весной.

По последним данным, жертвами наводнений в стране стали 54 человека, ещё 39 числятся пропавшими без вести. Более пяти тысяч семей в центральных провинциях Тханьхоа, Нгеан и Хатинь вынуждены были покинуть свои дома. Власти продолжают эвакуацию местных жителей, проживающих в пострадавших от стихии районах.



