Иран пригрозил ответными мерами на выход США из ядерной сделки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Тегеран может выйти из ядерной сделки в том случае, если США первыми примут аналогичное решение, заявил в пятницу спикер меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.

"Непременно, есть такая возможность", — сказал Лариждани, отвечая на вопрос, рассматривает ли Тегеран возможность выхода из ядерной сделки, если выйдут США.

"Я не думаю, что с учетом… истории этих слов (о возможном выходе США из ядерной сделки – ред.) надо придавать этому большое значение. К сожалению, Соединенные Штаты находятся в тех условиях, при которых такими заявлениями они делают свой статус более нестабильным", — отметил спикер парламента.

Он добавил, что ядерное соглашение – "это не двухстороннее соглашение, оно закреплено резолюцией Совета Безопасности ООН". "Поэтому это (заявление о возможном выходе США из ядерной сделки – ред.) оскорбление в адрес ООН, в первую очередь. Но для всего этого есть у нас четкий и ясный ответ. Также сам СВПД определил в своем содержании, тексте, что если предпримут какие-то меры, Иран тоже может принять соответствующие меры", — отметил он.

В пятницу президент США Дональд Трамп выступит с "масштабной стратегией" в отношении Ирана. Трамп неоднократно говорил, что подумывает о выходе из сделки, при этом все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.