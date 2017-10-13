Операция иракской армии не направлена против пешмерга, заявили в Киркуке

КАИР, 13 окт — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Военная операция иракской армии к югу от провинции Киркук не направлена против сил курдских вооруженных формирований пешмерга, заявил РИА Новости помощник губернатора спорной провинции Абдуррахман Талабани.

В пятницу ряд СМИ сообщили о начале военной операции иракской армии к югу от Киркука.

"Никакой военной операции в Киркуке не происходит. Здесь все тихо, спокойно. Перемещения иракской армии к югу от провинции связаны с окружением и зачисткой оставшихся боевиков ИГ*”, — заявил Талабани.

В среду Совет безопасности Иракского Курдистана обвинил Багдад в подготовке крупной военной операции по восстановлению контроля над провинцией Киркук. Сообщалось, что, по его данным, иракская армия планирует ввести войска и на территорию севернее города Мосул, которая, как и Киркук, контролируется силами пешмерга.

Провинция Киркук официально не входит в Иракский Курдистан, но фактически частично контролируется курдскими отрядами пешмерга. Накануне референдума о независимости курды усилили концентрацию своего ополчения в Киркуке. В свою очередь, Багдад уволил губернатора Киркука и принял решение о введении войск в провинцию.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.