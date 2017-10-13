Администрация Трампа намерена изменить поведение Ирана, заявили в США

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. "Безрассудное" поведение Ирана представляет собой одну из самых опасных угроз интересам США, администрация американского президента Дональда Трампа намерена изменить поведение Тегерана, говорится в справочном материале Белого дома, поступившем в РИА Новости.

В пятницу президент Трамп выступит с заявлением по новой стратегии в отношении Ирана.

"Безрассудное поведение иранского режима и, в частности, КСИР, представляет собой одну из самых опасных угроз интересам Соединенных Штатов и региональной стабильности. Иранский режим воспользовался региональными конфликтами и нестабильностью для агрессивного расширения своего регионального влияние и угрозы своим соседям", — заявили в Белом доме.

В администрации отметили, что "это произошло совсем недавно после появления ИГ (запрещенная в РФ группировка) из вакуума, созданного неосмотрительным уходом администрации (Барака) Обамы из региона".

В комментарии говорится, что "весь спектр враждебных действий иранского режима выходит далеко за рамки ядерной угрозы, которую он представляет", в том числе это касается "развития баллистической программы, материальной и финансовой поддержки терроризма и экстремизма, поддержки зверств режима (Башара) Асада против сирийского народа, враждебности по отношению к Израилю; постоянных угроз свободе судоходства, особенно в стратегически важном Персидском заливе; кибератак на Соединенные Штаты, Израиль и других союзников Америки и партнеров на Ближнем Востоке; жестокого нарушения прав человека; а также произвольного задержания иностранцев, в том числе граждан Соединенных Штатов".

"Политика администрации Трампа в отношении Ирана разрешит совокупность этих угроз и враждебных действий и будет стремиться изменить поведения иранского режима. Администрация Трампа будет выполнять эти задачи с помощью стратегии нейтрализации и противостояния иранским угрозам, в частности тем, которые исходят от КСИР", — говорится в материале.