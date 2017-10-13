Администрация Трампа намерена изменить поведение Ирана, заявили в США

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. "Безрассудное" поведение Ирана представляет собой одну из самых опасных угроз интересам США, администрация американского президента Дональда Трампа намерена изменить поведение Тегерана, говорится в справочном материале Белого дома, поступившем в РИА Новости.
"Безрассудное поведение иранского режима и, в частности, КСИР, представляет собой одну из самых опасных угроз интересам Соединенных Штатов и региональной стабильности. Иранский режим воспользовался региональными конфликтами и нестабильностью для агрессивного расширения своего регионального влияние и угрозы своим соседям", — заявили в Белом доме.
В администрации отметили, что "это произошло совсем недавно после появления ИГ (запрещенная в РФ группировка) из вакуума, созданного неосмотрительным уходом администрации (Барака) Обамы из региона".
"Политика администрации Трампа в отношении Ирана разрешит совокупность этих угроз и враждебных действий и будет стремиться изменить поведения иранского режима. Администрация Трампа будет выполнять эти задачи с помощью стратегии нейтрализации и противостояния иранским угрозам, в частности тем, которые исходят от КСИР", — говорится в материале.