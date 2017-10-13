В Белом доме рассказали о новой стратегии по сдерживанию агрессии Ирана

ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Новая стратегия США нацелена на подавление дестабилизирующего влияния и сдерживание агрессии Ирана, говорится в справочном материале Белого дома, поступившем в РИА Новости.

В пятницу президент США Дональд Трамп выступит с заявлением по новой стратегии в отношении Ирана.

"Новая стратегия США по Ирану фокусируется на нейтрализации дестабилизирующего влияния иранского правительства и сдерживании его агрессии, в особенности его поддержки терроризма и боевиков. Мы активизируем наши традиционные союзы и региональное партнерство в качестве опорного пункта против иранской подрывной деятельности и восстановим более стабильный баланс сил в регионе", — заявили в Белом доме.

Отмечается, что США "будут работать над тем, чтобы не позволить иранскому режиму — и особенно Корпусу страж исламской революционной (КСИР) — финансировать его вредоносные действия".

"Мы будем противодействовать угрозам Соединенным Штатам и нашим союзникам, исходящим от баллистических ракет и других вооружений. Мы объединим международное сообщество для осуждения грубых нарушений прав человека и несправедливого содержания под стражей американских граждан и других иностранцев", — говорится в справочном материале.

Кроме того, в Белом доме подчеркнули, что США "лишат иранский режим всех возможностей завладеть ядерным оружием".