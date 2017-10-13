Глава Samsung Electronics объявил об уходе из компании

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Вице-председатель совета директоров и глава южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Квон О Хюн (Oh-hyun Kwon) объявил о своем уходе из компании, сообщается в релизе компании.

Согласно сообщению, О Хюн не будет переизбираться после истечения срока его полномочий в марте 2018 года. "Я долго и упорно думал о том, чтобы однажды покинуть свой пост. Это было непростое решение, но я чувствую, что больше не могу его откладывать. В то время, как мы столкнулись с беспрецедентным кризисом, я верю, что теперь пришла пора для компании начать сначала", — цитирует компания слова из письма О Хюна сотрудникам.

Работать в компании О Хюн начал в 1985 году в качестве исследователя полупроводниковых материалов в США, а в 2012 году стал главой фирмы.

Заявление было сделано на фоне коррупционного скандала вокруг Samsung. В конце августа глава компании Samsung Ли Чжэ Ён был приговорен южнокорейским судом к пяти годам тюрьмы по обвинениям во взяточничестве, растратах, укрывательстве нелегальных доходов, нелегальном переводе средств за рубеж и лжесвидетельстве. Как ожидается, Ли Чжэ Ён будет обжаловать это решение. Прокуратура требовала для него 12-летнего тюремного заключения.

Компания вместе с этим опубликовала прогноз по своим финансовым результатам в третьем квартале текущего года. Так, выручка компании по ожиданиям вырастет до 62 триллиона вон (около 55 миллиардов долларов), что почти на 30% больше в годовом выражении. Операционная прибыль, согласно прогнозу, составит 14,5 триллиона вон (12,5 миллиарда долларов), то есть почти в три раза выше год к году.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.