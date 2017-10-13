МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что снятие флагов с российской дипсобственности в США равноценно нападению на представительства, и призвал возбудить по этим фактам уголовное дело, сообщает пресс-служба партии.

Американские власти ранее сняли российские флаги с захваченных консульских зданий РФ в Сан-Франциско и торговой миссии в Вашингтоне. В Москве назвали произошедшее "враждебной акцией" и "надругательством над государственным символом России" и пригрозили ответными мерами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона уже заявила американским властям решительный протест.

"Это апофеоз хамства, безответственности, враждебного отношения к нашей стране. Это оскорбление России. И протестами МИДа дело обойтись не может. Необходимо возбудить уголовное дело в связи бандитскими нападениями на наши консульские объекты в США и сделать все, чтобы выявить и наказать преступников", — цитирует Миронова пресс-служба.