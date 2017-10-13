Эрдоган заверил, что у Турции нет проблем с покупкой российских С-400

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что никаких проблем со сделкой по закупке российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" нет.
По его словам, на первом этапе совместного производства не будет, на втором этапе Россия и Турция "сделают к этому шаги". "Не думаю, что мы закончим переговоры с уважаемым Путиным на С-400, будем вести речь о С-500", — отметил турецкий президент.
Он также добавил, что американские ЗРК Patriot уже выходят из обращения в мире.
Сделки по С-400
На прошлой неделе Россия заключила две крупные сделки по поставкам С-400 "Триумф" — с Турцией и Саудовской Аравией.
В понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью газете Akşam, что Анкара может отказаться от закупок С-400, если Россия не согласится на совместное производство систем.
При этом он отметил, что им срочно нужно их купить, и если настроенные против России страны не хотят, чтобы Турция закупала у нее С-400, то они должны предоставить "свои варианты".
Недовольство США
Постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон в беседе с The Washington Post отметила, что покупка Турцией С-400 является проблемой для военного альянса из-за несовместимости российских систем с теми, которыми обладает НАТО.
Она также отметила, что США против сближения Турции с Россией. "Это не в наших интересах. Но также это и не в интересах Турции", — заявила Хатчисон.
В сентябре американский сенатор-демократ Бен Кардин предлагал Белому дому наказать Турцию за сделки с Россией. По его словам, Анкара своим решением приобрести нарушает режим санкций Вашингтона против Москвы. Кардин также призвал задуматься о целесообразности дальнейшего членства Турции в НАТО.
Популярны во всем мире
Ранее на этой неделе немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала о том, что С-400 "Триумф" становятся все более популярными во всем мире: у России уже заключены сделки с Китаем, Индией, Турцией и Саудовской Аравией.
По словам советника российского президента Владимира Кожина, за российскими зенитно-ракетными системами выстроилась целая очередь — интерес проявляют, в частности, в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.
Как отмечает издание, что С-400 считается очень эффективной, так как она может захватывать и автоматически атаковать разные цели: истребители, высоколетящие разведывательные самолеты, баллистические ракеты, крылатые ракеты, дроны и даже бомбардировщики-невидимки.
Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она может уничтожать цели на высоте до 30 километров.