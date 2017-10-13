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Эрдоган заверил, что у Турции нет проблем с покупкой российских С-400

11:4913.10.2017
(обновлено: 11:54 13.10.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы C-400 во время тренировки парада Победы на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. Архивное фотоЗенитные ракетные комплексы C-400 во время тренировки парада Победы на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что никаких проблем со сделкой по закупке российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" нет.

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Немецкие СМИ рассказали, почему российские С-400 покупает "весь мир"

По его словам, на первом этапе совместного производства не будет, на втором этапе Россия и Турция "сделают к этому шаги". "Не думаю, что мы закончим переговоры с уважаемым Путиным на С-400, будем вести речь о С-500", — отметил турецкий президент.

Он также добавил, что американские ЗРК Patriot уже выходят из обращения в мире.

Сделки по С-400

На прошлой неделе Россия заключила две крупные сделки по поставкам С-400 "Триумф" — с Турцией и Саудовской Аравией.

Система ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Андрей Станавов
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Технические характеристики

В понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью газете Akşam, что Анкара может отказаться от закупок С-400, если Россия не согласится на совместное производство систем.

При этом он отметил, что им срочно нужно их купить, и если настроенные против России страны не хотят, чтобы Турция закупала у нее С-400, то они должны предоставить "свои варианты".

Недовольство США

Постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон в беседе с The Washington Post отметила, что покупка Турцией С-400 является проблемой для военного альянса из-за несовместимости российских систем с теми, которыми обладает НАТО.

Она также отметила, что США против сближения Турции с Россией. "Это не в наших интересах. Но также это и не в интересах Турции", — заявила Хатчисон.

В сентябре американский сенатор-демократ Бен Кардин предлагал Белому дому наказать Турцию за сделки с Россией. По его словам, Анкара своим решением приобрести нарушает режим санкций Вашингтона против Москвы. Кардин также призвал задуматься о целесообразности дальнейшего членства Турции в НАТО.

Популярны во всем мире

Ранее на этой неделе немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала о том, что С-400 "Триумф" становятся все более популярными во всем мире: у России уже заключены сделки с Китаем, Индией, Турцией и Саудовской Аравией.

Система ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Андрей Станавов
Военный эксперт: опасность от С-400? Она есть, но только для агрессора

По словам советника российского президента Владимира Кожина, за российскими зенитно-ракетными системами выстроилась целая очередь — интерес проявляют, в частности, в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

Как отмечает издание, что С-400 считается очень эффективной, так как она может захватывать и автоматически атаковать разные цели: истребители, высоколетящие разведывательные самолеты, баллистические ракеты, крылатые ракеты, дроны и даже бомбардировщики-невидимки.

Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она может уничтожать цели на высоте до 30 километров.

 

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