В ПАСЕ надеются, что Россия представит свою делегацию в январе 2018 года

СТРАСБУРГ, 13 окт — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Глава одной из шести основных политических групп ПАСЕ — группы объединённых европейских левых Тини Кокс в интервью РИА Новости высказал надежду, что российская сторона представит свою делегацию на январской сессии 2018 года.
Российская делегация в работе октябрьской сессии участия не принимает. С 2016 года она не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.
В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.
"Это неприемлемо, поскольку Ассамблея принимает важные решения, которые связывают правительства всех государств-членов: Ассамблея избирает судей в Суд по правам человека, комиссара по правам человека, генерального секретаря и заместителя генерального секретаря организации", — добавил он.
Парламентарий считает, что "следует надеяться на то, что российский парламент представит новую парламентскую делегацию на первой части сессии в январе 2018 года".