В ПАСЕ надеются, что Россия представит свою делегацию в январе 2018 года

СТРАСБУРГ, 13 окт — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Глава одной из шести основных политических групп ПАСЕ — группы объединённых европейских левых Тини Кокс в интервью РИА Новости высказал надежду, что российская сторона представит свою делегацию на январской сессии 2018 года.

Российская делегация в работе октябрьской сессии участия не принимает. С 2016 года она не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.

В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Кокс констатировал, что "в этом году российский парламент решил не представлять парламентскую делегацию в ПАСЕ, тогда как российское правительство полноправно участвует в комитете министров".

"Это неприемлемо, поскольку Ассамблея принимает важные решения, которые связывают правительства всех государств-членов: Ассамблея избирает судей в Суд по правам человека, комиссара по правам человека, генерального секретаря и заместителя генерального секретаря организации", — добавил он.

Парламентарий считает, что "следует надеяться на то, что российский парламент представит новую парламентскую делегацию на первой части сессии в январе 2018 года".