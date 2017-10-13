Левые радикалы Каталонии требуют от Пучдемона провозгласить республику

МАДРИД, 13 окт — РИА Новости. Леворадикальная каталонская партия "Кандидатура народного единства" (CUP) в пятницу направила письмо главе правительства автономии Карлесу Пучдемону с требованием провозгласить в Каталонии республику.
"Только путем провозглашения республики мы сможем проявить уважение к тому, что большинство людей выразили в ходе голосования. Только провозгласив республику, мы сможем обозначить себя в качестве участника, готового следить за гражданскими и политическими правами населения, которые все еще находятся под угрозой", — говорится в письме, публикованном на сайте партии.
Представители партии отметили, что иной ответ на требование премьер-министра Испании Мариано Рахоя "будет означать поддержку абсолютно всех его угроз, презрений и сдерживания, а также возвращение в русло конституционного законодательства Испании, с которым социальное большинство решило порвать".
На экстренном заседании 11 октября Совет министров Испании принял решение направить запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость.