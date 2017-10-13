Левые радикалы Каталонии требуют от Пучдемона провозгласить республику

МАДРИД, 13 окт — РИА Новости. Леворадикальная каталонская партия "Кандидатура народного единства" (CUP) в пятницу направила письмо главе правительства автономии Карлесу Пучдемону с требованием провозгласить в Каталонии республику.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%.

"Только путем провозглашения республики мы сможем проявить уважение к тому, что большинство людей выразили в ходе голосования. Только провозгласив республику, мы сможем обозначить себя в качестве участника, готового следить за гражданскими и политическими правами населения, которые все еще находятся под угрозой", — говорится в письме, публикованном на сайте партии.

Представители партии отметили, что иной ответ на требование премьер-министра Испании Мариано Рахоя "будет означать поддержку абсолютно всех его угроз, презрений и сдерживания, а также возвращение в русло конституционного законодательства Испании, с которым социальное большинство решило порвать".

Конституционным судом Испании заморозил проведение каталонского референдума еще до его начала. Тем не менее, выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

На экстренном заседании 11 октября Совет министров Испании принял решение направить запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость.