Власти Иракского Курдистана направили в Киркук дополнительные силы пешмерга

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Вице-президент Иракского Курдистана Косрат Расул распорядился направить в Киркук дополнительно 6 тысяч членов курдских военизированных формирований пешмерга, сообщает телеканал Rudaw.

"Есть угрозы со стороны иракской армии, которая разместила войска рядом с Киркуком, предположительно, чтобы атаковать Киркук. Но я не верю, что им легко удастся сделать это", — заявил Расул.

По данным телеканала, в регионе уже размещены десятки тысяч бойцов ополчения и сил безопасности.

Вице-президент также призвал международное сообщество "вмешаться" в кризис, чтобы не допустить войны между иракской армией и курдскими силами.

В среду Совет безопасности Иракского Курдистана обвинил Багдад в подготовке крупной военной операции по восстановлению контроля над провинцией Киркук. Также, по его данным, иракская армия планирует ввод войск и на территорию севернее города Мосул, которая, как и Киркук, контролируется курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

В четверг глава иракского правительства Хайдер аль-Абади опроверг заявления курдский властей и заявил, что Ирак не будет использовать свою армию против населения курдской автономии. В то же время премьер-министр подчеркнул, что долгом властей является сохранение целостности государства, установление федеральной власти и контроль над нефтяными доходами.

Провинция Киркук официально не входит в Иракский Курдистан, но фактически частично контролируется курдской пешмерга. Накануне референдума о независимости курды усилили концентрацию своего ополчения в Киркуке. В свою очередь, Багдад уволил губернатора Киркука и принял решение о вводе войск в провинцию.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.