Климкин пообещал, что ни одна румынская школа не будет закрыта на Украине

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе визита в Румынию заявил, что ни одна румынская школа не будет закрыта на Украине; "никакой ассимиляции", обещают в ведомстве.
"(Климкин – ред.) еще раз подчеркнул: ни одна румынская школа не будет закрыта. Никакой ассимиляции", — написала Беца в пятницу в Twitter.
Она также написала, что украинский министр получил сигнал от Румынии о том, что Киев и Бухарест остаются партнерами и выступают за конструктивный диалог на тему образования.
Позднее Климкин заявил, что Румыния, в отличие от Венгрии, готова к диалогу по вопросу образования. "В Румынии все совсем по-другому, чем в Венгрии. Есть готовность к открытому диалогу. Но надо предметно работать с местной общиной", — написал Климкин на своей странице в Twitter.
В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
Глава МИД Украины в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.