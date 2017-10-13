Климкин пообещал, что ни одна румынская школа не будет закрыта на Украине

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе визита в Румынию заявил, что ни одна румынская школа не будет закрыта на Украине; "никакой ассимиляции", обещают в ведомстве.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

"(Климкин – ред.) еще раз подчеркнул: ни одна румынская школа не будет закрыта. Никакой ассимиляции", — написала Беца в пятницу в Twitter.

Она также написала, что украинский министр получил сигнал от Румынии о том, что Киев и Бухарест остаются партнерами и выступают за конструктивный диалог на тему образования.

Позднее Климкин заявил, что Румыния, в отличие от Венгрии, готова к диалогу по вопросу образования. "В Румынии все совсем по-другому, чем в Венгрии. Есть готовность к открытому диалогу. Но надо предметно работать с местной общиной", — написал Климкин на своей странице в Twitter.

Ранее МИД Украины заявил, что Климкин в пятницу посетил Венгрию, где разъяснил содержание реформы образования. Как отмечается, он повел переговоры с венгерским коллегой Петером Сиярто. По информации издания Magyar Nemzet, ранее на встрече с представителями венгерской диаспоры в украинском Ужгороде Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании, принятого властями Украины. По его словам, закон нарушает принципы соглашения об ассоциации, поскольку лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в стране.

В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

Глава МИД Украины в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.