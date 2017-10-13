В Варшаве рассказали, зачем США перебросили в Польшу бронетанковую бригаду

ВАРШАВА, 13 окт — РИА Новости. Польше необходимы американские войска, пока республика не увеличит численность своей армии до 200 тысяч человек и не создаст территориальную оборону, заявил министр национальной обороны страны Антони Мачеревич в эфире польского телевидения.
Мачеревич в очередной раз опроверг данную информацию. "Ну, если россияне имеют такую информацию, то это, правда, хорошая новость. Я говорил о том, что в перспективе мы должны иметь две дивизии (войск США — ред.), тогда мы могли иметь гарантии безопасности", — сказал он.
"Это, конечно, неправда. В Польше нет дивизии американских войск. Но если бы до этого дошло, то мы действительно примем это с распростертыми объятиями, потому что российская агрессия нарастает и защита с помощью постоянного присутствия американских войск очень существенна для польской безопасности", — утверждает Мачеревич.
76.4%Зеркально наращивать войска на границе
9.8%Использовать дипломатические каналы
13.8%Никак не реагировать
В минувшем месяце Сейм Польши принял закон об увеличении оборонных расходов до 2,1% ВВП к 2020 году и 2,5% ВВП к 2030 году.
В соответствии с новым законом общая численность польской армии в конечном итоге будет увеличена примерно до 200 тысяч человек, около 50 тысяч из которых составят войска территориальной обороны.