В Варшаве рассказали, зачем США перебросили в Польшу бронетанковую бригаду

ВАРШАВА, 13 окт — РИА Новости. Польше необходимы американские войска, пока республика не увеличит численность своей армии до 200 тысяч человек и не создаст территориальную оборону, заявил министр национальной обороны страны Антони Мачеревич в эфире польского телевидения.

В четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что вторая бронетанковая бригада США прибыла в Польшу и развернулась вместе с бронетехникой, при этом там осталась техника третьей американской бригады. Он отметил, что де-факто это означает, что вопреки всем заявлениям НАТО и США о "незначительности" стягиваемых к российским границам войск сейчас там развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе — Рамштайн (ФРГ).

Мачеревич в очередной раз опроверг данную информацию. "Ну, если россияне имеют такую информацию, то это, правда, хорошая новость. Я говорил о том, что в перспективе мы должны иметь две дивизии (войск США — ред.), тогда мы могли иметь гарантии безопасности", — сказал он.

"Это, конечно, неправда. В Польше нет дивизии американских войск. Но если бы до этого дошло, то мы действительно примем это с распростертыми объятиями, потому что российская агрессия нарастает и защита с помощью постоянного присутствия американских войск очень существенна для польской безопасности", — утверждает Мачеревич.

При этом он отметил, что американские войска Польше необходимы до тех пор, пока она не нарастит численность собственной армии. "Пока мы не закончим модернизацию нашей армии, пока мы не создадим армии 200-тысячной – так, как запланировали, как Сейм поддержал — пока не выстроим территориальную оборону и еще нужно около двух лет, чтобы закончить, до этого времени, конечно, такая оборона нам очень-очень необходима", — сказал польский министр.

В минувшем месяце Сейм Польши принял закон об увеличении оборонных расходов до 2,1% ВВП к 2020 году и 2,5% ВВП к 2030 году.

В соответствии с новым законом общая численность польской армии в конечном итоге будет увеличена примерно до 200 тысяч человек, около 50 тысяч из которых составят войска территориальной обороны.