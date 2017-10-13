Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Украинские силовики 35 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 960 боеприпасов, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) за прекращением огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 35. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 961 единица", — сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

По ее данным, на донецком направлении силовики использовали 120-ти и 82-миллиметровые минометы, танки, БМП и БТР, гранатометы. "Крупнокалиберное стрелковое оружие применялось 20 раз, легкое стрелковое оружие — 26 раз", — говорится в сообщении.

"На мариупольском направлении 129-миллиметровое орудие применялось один раз, было выпущено 34 мины. БМП/БТР — два раза, 45 снарядов. Гранатометы АГС — один раз, выпущено 29 гранат. Крупнокалиберное стрелковое оружие и легкое стрелковое оружие применялось по одному разу", — сказали в представительстве ДНР в СЦКК. В ведомстве добавили, что на горловском направлении были выпущены 62 гранаты, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие применялось три раза.