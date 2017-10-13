В Twitter заблокировали актрису, заявившую о домогательствах Вайнштейна

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Голливудские звезды призвали к бойкоту Twitter после того, как сервис заблокировал аккаунт актрисы сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн, публично заявившей о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна, пишет издание Daily Beast.

Ранее Макгоуэн призналась, что продюсер изнасиловал ее. Как сообщалось, после того, как девушка придала гласности данную информацию, компания Amazon Studios отказалась от предложенного ей сценария. Кроме того, Twitter заблокировал ее аккаунт.

Знаменитости выступили с протестом против блокировки аккаунта Макгоуэн. Актрисы Кэти Гриффин, Алисса Милано, Анна Пэкуин, модель Крисси Тейген, актеры Джон Кьюсак, Марк Руффало и другие, используют хештэг #WomenBoycottTwitter и призывают не заходить в Twitter в пятницу, не писать посты и не переходить по ссылкам внутри сервиса. Этот хештэг уже стал одной из самых популярных тем в американском сегменте Twitter.

"В пятницу будет первый день из более чем десяти лет, в течение которых я планирую не писать в Twitter. Присоединяйтесь ко мне. #WomenBoycottTwitter", — написала Милано в своем аккаунте.

В самом Twitter объяснили, что аккаунт актрисы был заблокирован из-за нарушения условий сервиса. "Мы хотим объяснить, что ее аккаунт был временно заблокирован из-за одного из ее твитов, в котором был указан личный телефонный номер, что нарушает наши правила… Твит был удален, аккаунт восстановлен", — говорится в сообщении Twitter Safety. Не сообщается, чей телефонный номер был опубликован.

Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, согласно которому Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, домогался женщин, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.

Несколько знаменитых актрис, включая Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли и Кейт Бекинсейл, также сообщили, что в начале своих карьер подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна.

Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера.