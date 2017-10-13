В Twitter заблокировали актрису, заявившую о домогательствах Вайнштейна

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Голливудские звезды призвали к бойкоту Twitter после того, как сервис заблокировал аккаунт актрисы сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн, публично заявившей о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна, пишет издание Daily Beast.
Знаменитости выступили с протестом против блокировки аккаунта Макгоуэн. Актрисы Кэти Гриффин, Алисса Милано, Анна Пэкуин, модель Крисси Тейген, актеры Джон Кьюсак, Марк Руффало и другие, используют хештэг #WomenBoycottTwitter и призывают не заходить в Twitter в пятницу, не писать посты и не переходить по ссылкам внутри сервиса. Этот хештэг уже стал одной из самых популярных тем в американском сегменте Twitter.
В самом Twitter объяснили, что аккаунт актрисы был заблокирован из-за нарушения условий сервиса. "Мы хотим объяснить, что ее аккаунт был временно заблокирован из-за одного из ее твитов, в котором был указан личный телефонный номер, что нарушает наши правила… Твит был удален, аккаунт восстановлен", — говорится в сообщении Twitter Safety. Не сообщается, чей телефонный номер был опубликован.
Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, согласно которому Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, домогался женщин, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.
Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера.