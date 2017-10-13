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Захарова высмеяла CNN за сюжет о "влиянии" России на США через Pokemon Go

11:0613.10.2017
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИгровое приложение Pokemon Go. Архивное фотоИгровое приложение Pokemon Go. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на обвинения CNN о вмешательстве России в дела США при помощи игры Pokemon Go. Она отметила, что, исходя из логики телеканала, афроамериканцы определяют свою гражданскую позицию, играя в покемонов.

"Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские… и управляемые ими покемоны", — написала Захарова в Facebook.

Pokemon Go — популярное приложение для мобильных устройств, в котором пользователи, перемещаясь в реальном мире, "ловят" виртуальных существ.

"Не стреляйте в нас"

Ранее CNN заявил, что Россия пыталась "повлиять на ситуацию в США" не только через соцсети, но и через YouTube и игру Pokemon Go.

Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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США до конца года представят итоги расследования "вмешательства России"
По информации телеканала, речь идет о кампании Don't Shoot Us ("Не стреляйте в нас"), аккаунты которой есть в Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr и YouTube. Организаторы кампании использовали соцсети для освещения случаев полицейского насилия против афроамериканцев.

CNN отмечает, что все видеоролики кампании на YouTube ссылались на сайт donotshoot.us. В свою очередь, ссылки с этого сайта вели на другой аккаунт в Tumblr. А тот летом 2016 года объявил соревнование по игре в Pokemon Go, в котором участников соревнования направляли к местам инцидентов, связанных с полицейским насилием. Им предлагали называть своих покемонов именами погибших афроамериканцев.

Сейчас аккаунты кампании в Facebook, Instagram и Twitter заморозили, а страница в Tumblr размещает сообщения о ситуации в Палестине.

Телеканал в качестве доказательства причастности России к данной кампании сообщил, что ее аккаунт в Facebook связан с Internet Research Agency, которое считается "прокремлевской" структурой.

Традиционные обвинения

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин заявил, что обвинения США теперь переносятся уже на конкретные интернет-ресурсы, конкретные площадки.

Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Лавров назвал "возней" скандал в США о "вмешательстве России" в выборы
"Пытаются доказать, что "российские хакеры" через какие-то аккаунты реально влияли на политику внутри США. В этих обвинениях нет ничего нового. Доказать реальное влияние хакеров практически невозможно, потому что для серьезной хакерской организации запутать следы в интернете, показать, что они представляют любую страну не составляет никакой сложности", — сказал он.

Политолог предположил, те, кто реально влияли на политику, — это совершенно противоположная сторона, и они просто хотят показать "российский след" в этой истории.

Доклад Facebook

В октябре в американском сенате пройдут открытые слушания, на которых пригласили представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагается, что речь на них пойдет о "попытках России использовать социальные СМИ" для влияния на выборы.

Ранее Facebook заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Социальная сеть Фейсбук. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СМИ: в США расследуют "российское вмешательство" в выборы через соцсети
Неделю назад газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что компания все же исключила упоминание о России из доклада об использовании соцсети для влияния на итоги президентских выборов в США.

По информации издания, при работе над докладом в Facebook возникли споры о том, какой объем информации о попытках России повлиять на мнение американцев можно включить в документ.

Некоторые сотрудники заявили, что предположения об участии Москвы слишком гипотетические. В итоге 13-страничный доклад, обнародованный 27 апреля, сократили на несколько страниц и полностью убрали из него упоминание о России.

"В то время, когда мы опубликовали доклад, мы не могли точно знать, кто стоял за описанными в нем действиями, и не считали нужным возлагать окончательную ответственность", — приводит газета слова представителя Facebook.

Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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С больной головы: в США заявили о вмешательстве России в выборы во Франции
Доклад рассказывает о мерах противодействия "информационным операциям", которые, по мнению руководства соцсети, далеко выходят за рамки феномена фейковых новостей.

Дирекция признала, что Facebook служит "полем битвы" для властей ряда стран, которые пытаются манипулировать мнением жителей других государств.

Российское "вмешательство" в выборы

В американском конгрессе не прекращаются независимые расследования по фактам якобы имевшего места российского вмешательства в выборы президента США, на которых одержал победу Дональд Трамп. Подобным расследованием также занимается ФБР. В американских СМИ регулярно, как правило, со ссылкой на неназываемые источники, появляются публикации о контактах членов предвыборного штата Трампа с чиновниками и предпринимателями из России.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что нет фактов, доказывающих якобы имевшее место "вмешательство". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными".

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