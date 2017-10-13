Захарова высмеяла CNN за сюжет о "влиянии" России на США через Pokemon Go

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на обвинения CNN о вмешательстве России в дела США при помощи игры Pokemon Go. Она отметила, что, исходя из логики телеканала, афроамериканцы определяют свою гражданскую позицию, играя в покемонов.
"Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские… и управляемые ими покемоны", — написала Захарова в Facebook.
Pokemon Go — популярное приложение для мобильных устройств, в котором пользователи, перемещаясь в реальном мире, "ловят" виртуальных существ.
"Не стреляйте в нас"
Ранее CNN заявил, что Россия пыталась "повлиять на ситуацию в США" не только через соцсети, но и через YouTube и игру Pokemon Go.
CNN отмечает, что все видеоролики кампании на YouTube ссылались на сайт donotshoot.us. В свою очередь, ссылки с этого сайта вели на другой аккаунт в Tumblr. А тот летом 2016 года объявил соревнование по игре в Pokemon Go, в котором участников соревнования направляли к местам инцидентов, связанных с полицейским насилием. Им предлагали называть своих покемонов именами погибших афроамериканцев.
Сейчас аккаунты кампании в Facebook, Instagram и Twitter заморозили, а страница в Tumblr размещает сообщения о ситуации в Палестине.
Телеканал в качестве доказательства причастности России к данной кампании сообщил, что ее аккаунт в Facebook связан с Internet Research Agency, которое считается "прокремлевской" структурой.
Традиционные обвинения
Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин заявил, что обвинения США теперь переносятся уже на конкретные интернет-ресурсы, конкретные площадки.
Политолог предположил, те, кто реально влияли на политику, — это совершенно противоположная сторона, и они просто хотят показать "российский след" в этой истории.
Доклад Facebook
В октябре в американском сенате пройдут открытые слушания, на которых пригласили представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагается, что речь на них пойдет о "попытках России использовать социальные СМИ" для влияния на выборы.
Ранее Facebook заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.
По информации издания, при работе над докладом в Facebook возникли споры о том, какой объем информации о попытках России повлиять на мнение американцев можно включить в документ.
Некоторые сотрудники заявили, что предположения об участии Москвы слишком гипотетические. В итоге 13-страничный доклад, обнародованный 27 апреля, сократили на несколько страниц и полностью убрали из него упоминание о России.
"В то время, когда мы опубликовали доклад, мы не могли точно знать, кто стоял за описанными в нем действиями, и не считали нужным возлагать окончательную ответственность", — приводит газета слова представителя Facebook.
Дирекция признала, что Facebook служит "полем битвы" для властей ряда стран, которые пытаются манипулировать мнением жителей других государств.
Российское "вмешательство" в выборы
В американском конгрессе не прекращаются независимые расследования по фактам якобы имевшего места российского вмешательства в выборы президента США, на которых одержал победу Дональд Трамп. Подобным расследованием также занимается ФБР. В американских СМИ регулярно, как правило, со ссылкой на неназываемые источники, появляются публикации о контактах членов предвыборного штата Трампа с чиновниками и предпринимателями из России.
Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что нет фактов, доказывающих якобы имевшее место "вмешательство". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными".