В Австралии погибли три парашютиста

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Три парашютиста погибли во время выполнения прыжков в штате Квинсленд на северо-востоке Австралии, сообщает новостной портал news.com.au.
Сообщается, что среди погибших двое мужчин и женщина. Один из погибших, предположительно, являлся инструктором.
Как сообщила представитель полиции, по предварительным данным, парашютист, выполнявший одиночный прыжок в воздухе, столкнулся с тандемом, в результате чего парашюты не смогли правильно раскрыться.
"Двое мужчин в возрасте 30 лет и женщина в возрасте 50 были найдены мертвыми на месте", — заявила представитель полиции.