Климкин разъяснил реформу образования в Венгрии

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетил Венгрию, где разъяснил содержание реформы образования, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, Климкин повел переговоры с венгерским коллегой Петером Сиярто. По информации издания Magyar Nemzet , ранеена встрече с представителями венгерской диаспоры в украинском Ужгороде Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании, принятого властями Украины. По его словам, закон нарушает принципы соглашения об ассоциации, поскольку лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в стране.

"Венгерской стороне было подробно разъяснено содержание образовательной реформы и представлены аргументы о беспочвенности опасений по обеспечению прав венгерского меньшинства. Климкин отметил, что документ полностью соответствует международным стандартам, Украина передала образовательный закон на экспертизу Венецианской комиссии, чтобы снять любые беспокойства", — говорится в сообщении.

Климкин обратился к венгерской стороне с просьбой о поддержке в восстановлении мира и территориальной целостности Украины, поблагодарив за помощь, которая предоставляется для лечения раненых украинских военных, и гуманитарную помощь. Стороны также обсудили вопросы украинского-венгерского торгово-экономического сотрудничества.

По данным пресс-службы, министр социальных ресурсов Венгрии Золтан Балога посетит Украину 19 октября для обсуждения реформы образования.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.