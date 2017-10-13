Прокуратура Турции постановила задержать 115 человек за связи с Гюленом

АНКАРА, 13 окт — РИА Новости. Турецкие силы безопасности проводят с санкции прокуратуры Стамбула операцию по задержанию 115 человек по подозрению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает в пятницу агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что операция проводится в 15 провинциях Турции. Задержанные обвиняются в членстве в FETO и финансировании этой организации.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота в июле прошлого года. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил ее и отверг обвинения.