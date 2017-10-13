Сейсмологи с Дальнего Востока зафиксировали землетрясение в КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 13 окт — РИА Новости. Сейсмологи Дальнего Востока зафиксировали произошедшее в ночь с четверга на пятницу в КНДР землетрясение магнитудой 2,9, которое произошло том же месте, что и сейсмособытие после проведения испытаний 29 сентября; сейсмологи Сахалина говорят о том, что землетрясение было "не техногенного происхождения".
По его словам, в приграничном с КНДР Приморье сейсмособытие не ощущалось — слишком маленькая магнитуда.
Камчатскими сейсмостанциями землетрясение не было зарегистрировано.
Землетрясение, по словам сейсмолога, произошло в 16:41 UTC в координатах: 41,4 северной широты и 129,4 восточной долготы, магнитуда составила 3,2.
"Да, оно произошло в том же районе, где находится ядерный полигон в Северной Корее, но, скорее всего, это мелкое землетрясение. По его волновой картине видно, что событие не техногенного происхождения", — сказала Семеня.
Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>