Google скрыла на картах фото "странного существа" после жалоб пользователей

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Администрация Google Street View скрыла изображение "странного существа" на балконе дома во французском городе Нанси, сообщает газета Express.

Ранее один из пользователей при просмотре панорамы городской улицы обнаружил высокую коричневую фигуру с длинными волосами и большими глазами, которая смотрела прямо в камеру.

Снимок вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Люди гадали, что это за существо: инопланетянин, монстр или привидение. Однако многие предположили, что фигуру изготовили для проведения каких-то ритуалов или просто для устрашения прохожих.

После жалоб на то, что снимок вызывает у них тревогу, фигуру заретушировали. Снимок по-прежнему доступен, однако таинственного существа на нем нет.