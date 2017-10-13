Число жертв наводнений во Вьетнаме достигло 54, почти 40 человек пропали

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Жертвами наводнений во Вьетнаме, по последним данным, стали 54 человека, ещё 39 числятся пропавшими без вести, сообщило национальное агентство по чрезвычайным ситуациям.
По данным газеты VnExpress, сильнее всего пострадала от наводнений провинция Хоабинь на севере страны, где было объявлено чрезвычайное положение.
Ливни и наводнения привели к обрушению 200 домов и затопили еще более 30 тысяч. Более пяти тысяч семей в центральных провинциях Тханьхоа, Нгеан и Хатинь вынуждены были покинуть свои дома. Власти продолжают эвакуацию местных жителей, проживающих в пострадавших от стихии районах.