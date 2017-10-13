В США назвали покупку Турцией российских С-400 проблемой

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон назвала решение Анкары купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 проблемой.

По ее словам, это тревожит НАТО. "Эти системы несовместимы с теми системами, которые использует альянс", — сказала она в интервью газете Washington Post.

Она также отметила, что США хотят сотрудничать с Турцией и не хотят, чтобы Анкара сближалась с Москвой. "Это не в наших интересах. Но также это и не в интересах Турции", — подчеркнула Хатчисон.

В середине сентября турецкий президент Тайип Эрдоган объявил о подписании соглашения с Россией по покупке С-400. По его словам, Анкара уже внесла задаток. В Москве подтвердили эту информацию. Позже стало известно, что поставки ЗРК в Турцию начнутся в течение двух лет.

После этого американские СМИ сообщили, что американский сенатор-демократ Бен Кардин предложил Белому дому ввести санкции против Анкары и задуматься о целесообразности ее членства в НАТО. Он считает, что решение Турции по С-400 может ударить по самой стране, поскольку она якобы нарушает режим санкций Вашингтона против Москвы.

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности, способная уничтожать авиацию, крылатые и баллистические ракеты, в том числе среднего радиуса действия. ЗРК можно применять и против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она может уничтожать цели на высоте до 30 километров.