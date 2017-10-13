В США два сотрудника тюрьмы погибли при попытке побега заключенных

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Два сотрудника тюрьмы в американском городе Элизабет-сити погибли в результате неудачной попытки побега ее заключенных, сообщает Управление общественной безопасности Северной Каролины.

"Два сотрудника тюрьмы погибли, еще несколько получили ранения в результате инцидента в исправительном учреждении Pasquotank в Элизабет-сити", — говорится в заявлении управления.

Около 15.00 (22.00 мск) заключенные открыли огонь в швейном отделе тюрьмы, где работали порядка 30 человек. После того, как стрельбу удалось прекратить, некоторые из них пытались совершить побег, однако их попытка не увенчалась успехом.

Ситуация была взята под контроль. Сотрудники исправительного учреждения проверяют количество заключенных. На данный момент в Pasquotank отбывают наказание 725 мужчин.