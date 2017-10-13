В США два сотрудника тюрьмы погибли при попытке побега заключенных

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Два сотрудника тюрьмы в американском городе Элизабет-сити погибли в результате неудачной попытки побега ее заключенных, сообщает Управление общественной безопасности Северной Каролины.
"Два сотрудника тюрьмы погибли, еще несколько получили ранения в результате инцидента в исправительном учреждении Pasquotank в Элизабет-сити", — говорится в заявлении управления.
Ситуация была взята под контроль. Сотрудники исправительного учреждения проверяют количество заключенных. На данный момент в Pasquotank отбывают наказание 725 мужчин.