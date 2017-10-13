В Британии предложили запретить бывшим заключенным употреблять алкоголь

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Великобритании хотят запретить бывшим заключенным пить алкогольные напитки, играть в азартные игры и пользоваться интернетом, пишет Independent.

С такой инициативой выступил министр пробации Сэм Джима. Чиновник уверен, что подобные ограничительные меры помогут освободившимся преступникам избежать новых нарушений и повторного тюремного срока.

"Мы поставили перед собой задачу улучшить контроль за теми, кто находится на пробации, и побудить правонарушителей измениться и вести законопослушную жизнь на свободе", — отметил Джима.

Сообщается также, что за соблюдением ограничений будут следить офицеры службы пробации, которые работают с бывшими заключенными и отбывающими условный срок.