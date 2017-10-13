Эксперт: выход США из ЮНЕСКО указывает на рост их международной изоляции

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Решение Белого дома выйти из ЮНЕСКО демонстрирует растущую изоляцию США в международном сообществе, заявил РИА Новости преподаватель международных отношений в университете Сан-Франциско Стивен Зунис.
"Этот шаг подчеркивает изоляцию США во всемирной организации. Его негативное влияние скорее отразится на самих США, а не на ЮНЕСКО. Этот экстравагантный демарш увеличивает изоляцию США в международном сообществе", — сказал эксперт.
Постпред США при ООН Никки Хейли в четверг отметила "благую цель" ЮНЕСКО и заявила о "крайней политизации" структуры. Примером "глупейших действий" она назвала то, что в совете по правам человека ЮНЕСКО остается президент Сирии Башар Асад "даже после его убийственно жестоких мер против мирных протестантов".