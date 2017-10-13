В Китае заявили, что американская система ПРО подрывает безопасность России

ПЕКИН, 13 окт – РИА Новости, Жанна Манукян. Размещение американской системы ПРО THAAD на территории Южной Кореи подрывает стратегические интересы безопасности Китая и России, китайская стороны настоятельно призывает прекратить процесс размещения, заявил замначальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета (ЦВС) генерал-майор Чжоу Шанпин на российско-китайском брифинге по ПРО на полях первого комитета ГА ООН.

В четверг в ООН прошел брифинг военных России и Китая по проблеме развертывания глобальной системы ПРО США.

"Размещение Соединенными Штатами Америки системы противоракетной обороны THAAD на территории Республики Корея серьезным образом подрывает стратегические интересы безопасности Китая, России и других стран", — сказал Чжоу Шанпин, слова которого приводятся в заявлении министерства обороны КНР.

Китайская сторона настоятельно призвала Вашингтон и Сеул "серьезно отнестись к обеспокоенности Китая и других стран региона, отказаться от этого ошибочного решения и вывести соответствующее оборудование".

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.